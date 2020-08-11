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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК UBS SWITZERLAND AG ПРОФИНАНСИРУЮТ ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ STADLER ДЛЯ БЖД СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 90 МЛН ЕВРО
11:02 12.08.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» и швейцарский банк UBS Switzerland AG в рамках действующего межбанковского кредитного соглашения профинансируют покупку электропоездов Stadler для Белорусской железной дороги (БЖД) стоимостью более 90 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, первая выборка кредита осуществлена 11 августа. Средства в размере более 15 млн евро предназначены в том числе для оплаты первой партии черновых кузовов поездов, финишная сборка которых будет осуществлена на базе «Штадлер Минск».
Предприятие уже запустило производство десяти пятивагонных составов FLIRT для БЖД. Ввод в эксплуатацию первого нового электропоезда межрегиональных железнодорожных линий запланирован в июле 2021 года.
В условиях коронавирусных ограничений Беларусбанк и UBS Switzerland AG приложили максимальные усилия для структурирования сделки и заложили прочную финансовую основу для обеспечения исполнения контрагентами условий контракта в обозначенные сроки.
Неординарность сделки, предусматривающей расчеты в белорусских рублях между двумя резидентами Беларуси, отразилась на структурировании механизмов расчетов и выборок в межбанковском кредитном соглашении, которое было заключено 20 июля.
Кредитные ресурсы предоставляются швейцарским банком под страховое покрытие Швейцарской организации по страхованию экспортных рисков (SERV).
«Штадлер Минск» — предприятие швейцарского концерна Stadler и резидент свободной экономической зоны «Минск». Завод Stadler находится в городе Фаниполь. Там используются самые передовые технологии для производства одно- и двухэтажных, электрических и дизель-электрических поездов, трамваев и метро. Завод производит и поставляет продукцию в страны СНГ, Европы и Латинской Америки.
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