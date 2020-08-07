ЗАО «Банк «Решение» с 7 августа 2020 года предоставляет повышенный money-back держателям карточек «Белкарт-Maestro «Дудутки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оплате картой держатель карточки будет получать money-back в размере 1% абсолютно на все покупки.

По категории «Туристические достопримечательности и выставки» размер выплачиваемого money-back будет еще больше и составит 2% от совершенной операции.