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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК "РЕШЕНИЕ" ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫШЕННЫЙ MONEY-BACK ПО КАРТЕ «БЕЛКАРТ-MAESTRO «ДУДУТКИ»
17:52 07.08.2020
ЗАО «Банк «Решение» с 7 августа 2020 года предоставляет повышенный money-back держателям карточек «Белкарт-Maestro «Дудутки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оплате картой держатель карточки будет получать money-back в размере 1% абсолютно на все покупки.
По категории «Туристические достопримечательности и выставки» размер выплачиваемого money-back будет еще больше и составит 2% от совершенной операции.
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