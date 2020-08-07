БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ОТЛИЧНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:27 07.08.2020 ОАО "Технобанк" с 7 августа 2020 г. изменяет процентные ставки по вкладу "Отличный" для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в долларах ставка составит 2,30% годовых (срок вклада - 365 дней); в евро - 1,30% годовых (срок вклада - 365 дней).