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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ОТЛИЧНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:27 07.08.2020
ОАО "Технобанк" с 7 августа 2020 г. изменяет процентные ставки по вкладу "Отличный" для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в долларах ставка составит 2,30% годовых (срок вклада - 365 дней); в евро - 1,30% годовых (срок вклада - 365 дней).
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