Владельцам карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) при заказе блюд на сайте Menu.by доставка осуществляется бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заказ можно сделать на сайте или в приложении.

Для участия в акции необходимо при оформлении доставки указать в поле промокод VISAMENU и оплатить заказ онлайн карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь). В течение 24 часов стоимость доставки вернется в личный кабинет пользователя в качестве бонусов на следующий заказ.

Акция действует до 31 сентября. Воспользоваться бонусами можно до конца октября.

Menu.by – популярная служба доставки блюд из кафе и ресторанов, работающая в Минске и всех областных центрах нашей страны.