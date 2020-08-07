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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТАМ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДОСТУПНА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ БЛЮД НА MENU.BY
16:48 07.08.2020
Владельцам карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) при заказе блюд на сайте Menu.by доставка осуществляется бесплатно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заказ можно сделать на сайте или в приложении.
Для участия в акции необходимо при оформлении доставки указать в поле промокод VISAMENU и оплатить заказ онлайн карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь). В течение 24 часов стоимость доставки вернется в личный кабинет пользователя в качестве бонусов на следующий заказ.
Акция действует до 31 сентября. Воспользоваться бонусами можно до конца октября.
Menu.by – популярная служба доставки блюд из кафе и ресторанов, работающая в Минске и всех областных центрах нашей страны.
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