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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА КАРТОЧКИ ПО ЗАРПЛАТНЫМ ПРОЕКТАМ В БАНКЕ БЕЛВЭБ СОКРАТЯТСЯ
16:05 07.08.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» обновил программное обеспечение по зарплатным проектам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это позволит в автоматическом режиме осуществлять обработку списка на перечисление денежных средств на текущие счета физических лиц.
В связи с этим в новой редакции утверждены Правила оказания услуги по перечислению денежных средств корпоративным клиентом на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках «зарплатного проекта», которые вступают в силу с 17 августа 2020 года.
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