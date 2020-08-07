ОАО «Банк БелВЭБ» обновил программное обеспечение по зарплатным проектам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это позволит в автоматическом режиме осуществлять обработку списка на перечисление денежных средств на текущие счета физических лиц.

В связи с этим в новой редакции утверждены Правила оказания услуги по перечислению денежных средств корпоративным клиентом на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках «зарплатного проекта», которые вступают в силу с 17 августа 2020 года.