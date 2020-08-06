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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УСТАНОВИЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МИНСКЕ
14:17 07.08.2020
ОАО «Белагропромбанк» установило новое оборудование (мультифункциональную приставку к банкомату) в Минске (пр-т Победителей, 84. Здание торгово-развлекательного комплекса «АРЕНА-СИТИ»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на банкомате с приставкой можно проводить следующие операции: покупка банком иностранной валюты; пополнение карточки; оплата услуг наличными; сдача выручки.
Об установке мультифункциональных приставок в новые места банк будет сообщать дополнительно.
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