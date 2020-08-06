БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УСТАНОВИЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МИНСКЕ

14:17 07.08.2020 ОАО «Белагропромбанк» установило новое оборудование (мультифункциональную приставку к банкомату) в Минске (пр-т Победителей, 84. Здание торгово-развлекательного комплекса «АРЕНА-СИТИ»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на банкомате с приставкой можно проводить следующие операции: покупка банком иностранной валюты; пополнение карточки; оплата услуг наличными; сдача выручки. Об установке мультифункциональных приставок в новые места банк будет сообщать дополнительно.