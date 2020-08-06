ОАО «БНБ-Банк» в рамках реализации стратегии цифрового развития, направленной на внедрение современных технологических решений и инновационных сервисов, с 18 августа 2020 года перейдет на новый процессинговый центр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переход на новый процессинг позволит активно реализовывать приоритетные проекты, направленные на развитие дистанционных банковских сервисов, оперативно внедрять современные платежные сервисы и продуктовые решения, такие как Apple Pay, виртуальные карты и многое другое.

В дополнение к новым технологиям данный переход позволит качественно улучшить обслуживание.

Для удобства клиентов будет применена современная технология «бесшовного перехода», благодаря чему им не нужно совершать никаких дополнительных действий – все данные будут перенесены автоматически.

Кроме того, банк подготовил план мероприятий в рамках перехода на новый процессинговый центр, который будет актуализироваться в режиме онлайн, что позволит клиентам обладать оперативной информацией.