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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК С 18 АВГУСТА ПЕРЕЙДЕТ НА НОВЫЙ ПРОЦЕССИНГ
12:53 07.08.2020
ОАО «БНБ-Банк» в рамках реализации стратегии цифрового развития, направленной на внедрение современных технологических решений и инновационных сервисов, с 18 августа 2020 года перейдет на новый процессинговый центр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переход на новый процессинг позволит активно реализовывать приоритетные проекты, направленные на развитие дистанционных банковских сервисов, оперативно внедрять современные платежные сервисы и продуктовые решения, такие как Apple Pay, виртуальные карты и многое другое.
В дополнение к новым технологиям данный переход позволит качественно улучшить обслуживание.
Для удобства клиентов будет применена современная технология «бесшовного перехода», благодаря чему им не нужно совершать никаких дополнительных действий – все данные будут перенесены автоматически.
Кроме того, банк подготовил план мероприятий в рамках перехода на новый процессинговый центр, который будет актуализироваться в режиме онлайн, что позволит клиентам обладать оперативной информацией.
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