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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ РЯДА КАРТОЧЕК БАНКА БЕЛВЭБ ПОВЫСЯТСЯ С 12 АВГУСТА
12:12 07.08.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 августа 2020 года повышает тарифы по банковским карточкам Mastercard World «Дива» и линейки Visa Travel.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ежемесячная плата за обслуживание карточки «Дива» за второй и третий годы составит 2 рубля и 30 копеек (ранее – 2 рубля).
Ежегодная плата по карточкам Visa Rewards Travel, Visa Gold Travel и Visa Signature Travel увеличивается на 5 рублей и устанавливается в размерах 15, 25 и 95 рублей соответственно.
Информация о специальных карточках для путешественников с оптимальным пакетом бонусов (повышенный money-back на категорию «туризм», на покупки в duty free и на любые покупки за пределами Беларуси; экономия до 10% на покупки в Duty free в национальном аэропорту «Минск»; скидки до 7% на туристические услуги) представлена на сайте банка.
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