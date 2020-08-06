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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТОВАНИЕ ЗА СЧЕТ РЕСУРСОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПОД 5,05% ГОДОВЫХ
11:28 07.08.2020
ОАО «Белинвестбанк» предлагает малому и среднему бизнесу (МСБ) кредитование в евро под 5,05% годовых за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития – основного кредитного учреждения Всемирного банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитование предоставляется на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство или капитальный ремонт основных средств, а также для пополнения оборотного капитала (сырье и материалы, товары для реализации).
Критерии отбора кредитополучателей: индивидуальные предприниматели; микроорганизации; малые организации; субъекты среднего предпринимательства.
Кредитные ресурсы выдаются на срок до 10 лет. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставляется возможность финансирования оборотного капитала сроком до 4 лет.
Общая сумма кредитования одного субъекта МСБ может составлять не более 2,5 млн евро. Отличительная особенность проекта – возможность получения отсрочки в погашении кредита.
Еще одно значимое условие данной программы – необходимость соблюдения стандартов и политики Всемирного банка, в том числе по охране окружающей среды и закупкам.
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