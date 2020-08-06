ОАО «Белинвестбанк» предлагает малому и среднему бизнесу (МСБ) кредитование в евро под 5,05% годовых за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития – основного кредитного учреждения Всемирного банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитование предоставляется на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство или капитальный ремонт основных средств, а также для пополнения оборотного капитала (сырье и материалы, товары для реализации).

Критерии отбора кредитополучателей: индивидуальные предприниматели; микроорганизации; малые организации; субъекты среднего предпринимательства.

Кредитные ресурсы выдаются на срок до 10 лет. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставляется возможность финансирования оборотного капитала сроком до 4 лет.

Общая сумма кредитования одного субъекта МСБ может составлять не более 2,5 млн евро. Отличительная особенность проекта – возможность получения отсрочки в погашении кредита.

Еще одно значимое условие данной программы – необходимость соблюдения стандартов и политики Всемирного банка, в том числе по охране окружающей среды и закупкам.