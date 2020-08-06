БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ЯГОДНЫЙ ПРОМОКОД»

10:34 07.08.2020 ОАО «Белагропромбанк» с 7 августа 2020 года увеличивает размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в рамках рекламной акции «Ягодный промокод» в евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на срок 370 дней размер процентной ставки будет составлять 1,3% годовых.