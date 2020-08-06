|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ЯГОДНЫЙ ПРОМОКОД»
10:34 07.08.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 7 августа 2020 года увеличивает размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в рамках рекламной акции «Ягодный промокод» в евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на срок 370 дней размер процентной ставки будет составлять 1,3% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2020
Курсы в банках
на 07.08.2020
Конвертация в банках
на 07.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте