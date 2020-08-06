БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ДМИТРИЙ КРУТОЙ НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА В БЕЛАРУСБАНК И БЕЛИНВЕСТБАНК

09:59 07.08.2020 Постановлением Совета министров и Национального банка №464/17 от 5 августа 2020 года заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой назначен представителем государства в органах управления ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белинвестбанк».