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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДМИТРИЙ КРУТОЙ НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА В БЕЛАРУСБАНК И БЕЛИНВЕСТБАНК
09:59 07.08.2020
Постановлением Совета министров и Национального банка №464/17 от 5 августа 2020 года заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой назначен представителем государства в органах управления ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белинвестбанк».
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