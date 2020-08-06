ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» расширяет возможности сервисов дистанционного обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для удобства клиентов запущены обновленные версии сервиса «Интернет-банк» и мобильного приложения VTB mBank для физических лиц. Теперь стать клиентом банка и пользоваться большинством услуг можно в режиме онлайн, пройдя регистрацию на сайте.

Кроме этого, улучшен функционал некоторых операций и расширен перечень доступных в дистанционных каналах услуг.

Регистрация новых пользователей в старых версиях Мобильного банкинга (VTB mobile BY) и Интернет-Банка более не поддерживается. Доступ к ним предоставляется только для ранее зарегистрированных клиентов.

Подключиться к сервисам дистанционного обслуживания ВТБ (Беларусь) можно в несколько кликов на страницах входа в М-банкинг или Интернет-Банк.