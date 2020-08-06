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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
18:08 06.08.2020
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» расширяет возможности сервисов дистанционного обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для удобства клиентов запущены обновленные версии сервиса «Интернет-банк» и мобильного приложения VTB mBank для физических лиц. Теперь стать клиентом банка и пользоваться большинством услуг можно в режиме онлайн, пройдя регистрацию на сайте.
Кроме этого, улучшен функционал некоторых операций и расширен перечень доступных в дистанционных каналах услуг.
Регистрация новых пользователей в старых версиях Мобильного банкинга (VTB mobile BY) и Интернет-Банка более не поддерживается. Доступ к ним предоставляется только для ранее зарегистрированных клиентов.
Подключиться к сервисам дистанционного обслуживания ВТБ (Беларусь) можно в несколько кликов на страницах входа в М-банкинг или Интернет-Банк.
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