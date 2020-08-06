БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ «ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ» В ДОЛЛАРАХ США

17:23 06.08.2020 «Франсабанк» ОАО с 6 августа 2020 года повышает процентную ставку по вкладу физлиц в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемому онлайн-вкладу «Верный расчет» на 45 дней в долларах США ставка составит 1,25% годовых.