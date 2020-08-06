ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 7 августа 2020 года размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» ставка увеличится до 11,5% годовых в зависимости от срока размещения.

Ставка по отзывному вкладу (депозиту) «Депозитная карта» составит 11,5% годовых.

По безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» сроками 185-275 дней ставка увеличится до 12,9% годовых в зависимости от срока размещения.