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ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД «КЛЕВЕР» В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

15:46 06.08.2020 ОАО «Паритетбанк» предлагает новый безотзывный депозит «Клевер» в российских рублях сроком размещения 13 месяцев под процентную ставку 5,5%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия депозита предполагают капитализацию процентов, а также возможность снятия накопленных процентов