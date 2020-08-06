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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД «КЛЕВЕР» В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
15:46 06.08.2020
ОАО «Паритетбанк» предлагает новый безотзывный депозит «Клевер» в российских рублях сроком размещения 13 месяцев под процентную ставку 5,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия депозита предполагают капитализацию процентов, а также возможность снятия накопленных процентов
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