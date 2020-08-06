Для повышения качества клиентского сервиса и расширения каналов самообслуживания в Белгазпромбанке реализован пилотный проект по внедрению системы IVR – с функцией распознавания и синтеза речи человека, использующей уникальную языковую модель. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.

«Сейчас проходит тестирование наиболее востребованных сервисов, – рассказал начальник контакт-центра Белгазпромбанка Андрей Панков. – Традиционная система IVR (англ. Interactive Voice Response или, в переводе на русский, интерактивная система речевого взаимодействия с клиентами) эволюционировала и сегодня выглядит как унифицированное комплексное решение по автоматическому обслуживанию клиентов на основе использования технологий понимания смысла и синтеза естественной человеческой речи в реальном времени. Современная система IVR направлена на оперативное решение вопросов клиентов в режиме самообслуживания, предоставления справочной информации о банке и его продуктах».

По его словам, у виртуального помощника есть имя - Полина. Она осуществляет круглосуточную информационную поддержку клиентов по следующим номерам телефонов контакт-центра: 120; +375447666120; 375336666120 и +375256666120.

Уже сейчас Полина умеет отвечать на голосовые обращения клиентов по наиболее часто задаваемым вопросам. В случае, если Полина затрудняется ответить на вопрос клиента, она переводит звонок на специалиста контакт-центра, который видит историю диалога и помогает клиенту решить его вопрос.

«Во время общения с клиентом система самостоятельно задает необходимые вопросы и осуществляет консультации по подбору и условиям оформления платежных карточек, условиям предоставления и оформления потребительских кредитов. Для получения информации о балансе карточки и суммы минимального платежа по кредитам с карточками достаточно позвонить в контакт-центр Белгазпромбанка с мобильного телефона, указанного как контактный номер, и задать соответствующий вопрос Полине. Она быстро учится, что позволяет нам говорить о возможности реализации дополнительных сервисов и расширении тематик самообслуживания клиентов», - пояснил Андрей Панков.

Он отметил, что клиенты банка положительно оценили текущие возможности Полины.

«Основная ее задача – обеспечить оперативное реагирование на обращение клиента и дать качественную консультацию. Время отклика Полины на звонок не зависит от времени суток, от количества операторов, их нагрузки, влияния человеческого фактора, что обеспечивает развитие качества клиентского сервиса… Банк на постоянной основе анализирует успешность консультаций. При выявлении неуспешных контактов осуществляется дополнительное обучение Полины. Обучение голосового помощника открывает безграничные возможности развития ее функциональности для совершенствования системы обслуживания и качества клиентского сервиса». – считает специалист.

В ближайших планах – обучить Полину работать не только с голосовыми сообщениями, но и с текстовыми обращениями клиентов в наиболее популярных мессенджерах (Facebook, Viber, Telegram, Skype), а также с сообщениями, оставленными клиентами в мобильном приложении и на корпоративном сайте банка.