|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:14 06.08.2020
ЗАО «РРБ–Банк» с 6 августа 2020 года повышает размер процентных ставок по ряду вкладов для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам по вкладам «Point`овый безотзывный» ставка составит 13,7% годовых; «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» - 13,7% годовых и «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет» - 13,7% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2020
Курсы в банках
на 06.08.2020
Конвертация в банках
на 06.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте