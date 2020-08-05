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РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

14:14 06.08.2020 ЗАО «РРБ–Банк» с 6 августа 2020 года повышает размер процентных ставок по ряду вкладов для физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам по вкладам «Point`овый безотзывный» ставка составит 13,7% годовых; «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» - 13,7% годовых и «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет» - 13,7% годовых.