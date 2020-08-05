ЗАО «Банк «Решение» с 17 августа 2020 года изменит размер вознаграждения за выдачу наличных денежных средств физлицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставки вознаграждения за выдачу наличных денег со счета по текущему (расчетному) счету, открытому в рамках кредитного продукта, составит 2,00%.

С действующим перечнем ставок вознаграждения можно ознакомиться на сайте банка.