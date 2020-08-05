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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ «КЛЕВЕР» В ЕВРО
10:50 06.08.2020
ОАО «Паритетбанк» расширило линейку удачных депозитов «Клевер» и разработало привлекательные условия для сбережений в евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка безотзывного депозита «Клевер» в евро составляет 1,3% годовых, предусмотрена капитализация процентов.
Срок размещения - 13 месяцев с возможностью частичного снятия накопленных процентов.
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