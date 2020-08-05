ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ «КЛЕВЕР» В ЕВРО


10:50 06.08.2020

ОАО «Паритетбанк» расширило линейку удачных депозитов «Клевер» и разработало привлекательные условия для сбережений в евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка безотзывного депозита «Клевер» в евро составляет 1,3% годовых, предусмотрена капитализация процентов.

Срок размещения - 13 месяцев с возможностью частичного снятия накопленных процентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2020
валюта курс
EUR 2.8821
USD 2.4368
RUB 3.3288
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8821 +0.0057
USD 2.4368 -0.0026
RUB 3.3288 +0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8860 2.8970
USD 2.4400 2.4490
RUB 3.3260 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 06.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1880
EUR/RUB 86.5000 86.9500
USD/RUB 73.0000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте