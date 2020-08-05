БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ «КЛЕВЕР» В ЕВРО

10:50 06.08.2020 ОАО «Паритетбанк» расширило линейку удачных депозитов «Клевер» и разработало привлекательные условия для сбережений в евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка безотзывного депозита «Клевер» в евро составляет 1,3% годовых, предусмотрена капитализация процентов. Срок размещения - 13 месяцев с возможностью частичного снятия накопленных процентов.