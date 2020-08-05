В рамках двустороннего кредитного договора АО «Банк Интеза» (российский дочерний банк итальянской Группы Интеза Санпаоло) предоставил Банку развития Беларуси кредит в размере 20 млн евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Банка развития.

«С Банком Интеза нас связывает длительная история плодотворного сотрудничества. В декабре 2015 года у нас была реализована дебютная совместная сделка. Т.е. в этом году у нас своеобразный юбилей партнерства, которое уже давно перешагнуло в плоскость дружеских отношений. Успешное завершение текущего крупного заемного проекта ярко демонстрирует взаимное стремление наших институтов укреплять и развивать взаимовыгодные партнерские отношения», - отметил заместитель председателя правления Банка развития Иван Вареница.

«Банк развития Республики Беларусь – один из лидеров банковской системы Беларуси. На протяжении многих лет он является надежным партнером Банка Интеза. Мы и в дальнейшем готовы взаимовыгодно сотрудничать со столь авторитетным финансовым институтом на благо развития экономики и реализации важнейших социально значимых инвестиционных программ как в Республике Беларусь, так и в Союзном государстве России и Беларуси». – подчеркнула начальник Управления торгового финансирования Банка Интеза Наталия Маланичева.