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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ОБНОВЛЕННУЮ ВЕРСИЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ UP
17:56 05.08.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» запустил обновленную версию мобильного приложения UP, которую можно скачать в официальных магазинах приложений (App Store и Google Play).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленная версия предлагает следующие новые сервисы: связь с банком (раздел «Связь с банком») через популярные мессенджеры (Telegram, Viber, Messenger и VK); просмотр оформленных продуктов списком на iOS. Доработано отображение банковских продуктов в разделе «Продукты»; депозиты в формате списка могут быть отсортированы дополнительно.
Кроме того, в обновленной версии есть сервисы кредит и депозит на рабочем столе (возможность выносить кредиты и депозиты на рабочий стол и объединять одинаковые по типу продукты в папки); настройка цвета сохраненных (добавленных) карточек; быстрый переход к настройкам карточек, сохраненных при любых типах переводов.
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