Через международные системы денежных переводов в Беларусь во втором квартале 2020 года перевели $74,41 млн, свидетельствуют данные Национального банка.

Согласно информации, по сравнению с I кварталом 2020 года объем денежных переводов вырос на $6,89 млн.

С начала 2020 года в Беларусь через международные системы денежных переводов поступило $142,23 млн. при этом средняя сумма полученного в стране денежного перевода во втором квартале текущего года составила $269,3 против $243,76 в первом квартале.

Денежные переводы из Беларуси во втором квартале 2020 года составили $49,91 млн, что на $12,29 млн больше по сравнению с первым кварталом. С начала года из республики через денежные переводы отправлено $87,53 млн. Средняя сумма отправленного из Беларуси во втором квартале текущего года одного денежного перевода составила $413,44 против $327,54 в первом квартале.

Денежные переводы внутри страны во 2 квартале 2020 года составили Br63 844,45 (в первом квартале - Br60 033,79). Средняя сумма одного денежного перевода составила Br267,13 (в первом квартале - Br247,04).