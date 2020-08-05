МИНСК, 5 августа /ЭКОПРЕСС/. ОАО "БПС-Сбербанк в целях снижения кредитной нагрузки на кредитополучателей предлагает клиентам (кредитополучателям, заключившим кредитный договор, соглашение на предоставление овердрафтного кредита до 4 августа 2020 года), заключить дополнительное соглашение к кредитному договору, соглашению на предоставление овердрафтного кредита без посещения подразделений банка.

В частности, банк размещает в интернете на веб-сайте по адресу www.bps-sberbank.by предложение (оферту) заключить дополнительное соглашение к кредитному договору, соглашение на предоставление овердрафтного кредита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае неприятия условий оферты клиентам необходимо до 31 августа 2020 года обратиться в подразделение банка, в котором был оформлен кредитный договор, соглашение на предоставление овердрафтного кредита, с письменным заявлении о непринятии условий оферты банка.