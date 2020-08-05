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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАЗМЕР ПОВЫШЕННЫХ СТАВОК И НЕУСТОЕК (ПЕНЕЙ) СНИЖЕН В БПС-СБЕРБАНКЕ
16:17 05.08.2020
МИНСК, 5 августа /ЭКОПРЕСС/. ОАО "БПС-Сбербанк в целях снижения кредитной нагрузки на кредитополучателей предлагает клиентам (кредитополучателям, заключившим кредитный договор, соглашение на предоставление овердрафтного кредита до 4 августа 2020 года), заключить дополнительное соглашение к кредитному договору, соглашению на предоставление овердрафтного кредита без посещения подразделений банка.
В частности, банк размещает в интернете на веб-сайте по адресу www.bps-sberbank.by предложение (оферту) заключить дополнительное соглашение к кредитному договору, соглашение на предоставление овердрафтного кредита.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае неприятия условий оферты клиентам необходимо до 31 августа 2020 года обратиться в подразделение банка, в котором был оформлен кредитный договор, соглашение на предоставление овердрафтного кредита, с письменным заявлении о непринятии условий оферты банка.
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