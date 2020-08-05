БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ С МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ

14:56 05.08.2020 ОАО «Белагропромбанк» предупреждает о возможности возникновения проблем при пользовании мобильным интернет-банкингом банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае возникновения проблем со входом в мбильный интернет-банкинг необходимо переустановить или обновить мобильное приложение Belagroprombank до актуальных версий: Android 3.20, iOS 2.17.