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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ С МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ
14:56 05.08.2020
ОАО «Белагропромбанк» предупреждает о возможности возникновения проблем при пользовании мобильным интернет-банкингом банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае возникновения проблем со входом в мбильный интернет-банкинг необходимо переустановить или обновить мобильное приложение Belagroprombank до актуальных версий: Android 3.20, iOS 2.17.
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