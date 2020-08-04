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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СО ДНЯ ВВЕДЕНИЯ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТТОК ЮРЛИЦ СОСТАВИЛ ОКОЛО 1%
13:11 05.08.2020
Со дня введения в Белгазпромбанке временной администрации отток клиентской базы юридических лиц составил всего около 1% от общего числа клиентов – юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за июль Белгазпромбанк получил 10,3 млн рублей прибыли. При этом утвержденный план по прибыли исполнен на 101%.
Последняя декада июня продемонстрировала восстановление положительной динамики депозитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный тренд продолжился в июле и обусловил прирост средств клиентов корпоративного бизнеса на 5,8%.
Таким образом, наметившаяся динамика, подкрепленная активными действиями банка по запуску новых депозитных продуктов – онлайн-вкладов в национальной валюте, – свидетельствует о стабильном положении Белгазпромбанка, позволяющем полностью и своевременно исполнять обязательства перед клиентами, включая начисление и выплату процентов по депозитам и вкладам.
Прекращение оттока средств клиентов вместе с поддержкой, оказанной Национальным банком Беларуси, привели к улучшению показателя покрытия ликвидности (LCR), который с начала месяца вырос до 115,7%, обеспечив запас прочности для соблюдения установленных регулятором нормативов.
Рентабельность активов банка (ROaA) на 1 августа 2020 года предварительно оценивается выше средних значений по банковской системе и составляет 1,9%.
В целом отток клиентской базы юридических лиц со дня введения в банке временной администрации составил всего около 1% от общего числа клиентов – юридических лиц.
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