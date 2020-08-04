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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК СТАЛ ПАРТНЕРОМ БАНКА ДАБРАБЫТ ПО БЕСПЛАТНОМУ СНЯТИЮ СРЕДСТВ С ЛИЧНЫХ И ЗАРПЛАТНЫХ КАРТОЧЕК
09:57 05.08.2020
РРБ-Банк стал партнером Банка Дабрабыт по бесплатному снятию средств с личных и зарплатных карточек.
«С 17 августа 2020 года для всех личных и зарплатных карточек клиентов ОАО "Банк Дабрабыт" предоставляется бесплатное снятие без ограничений в устройствах нового банка-партнера ЗАО "РРБ-Банк"», - говорится в сообщении Банка Дабрабыт.
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