БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 414 В ГРОДНО

17:58 04.08.2020 ОАО «СтатусБанк» c 3 августа 2020 года приостанавливает работу удаленного рабочего места №414 в Гродно (пр-т Я.Купалы, 82А). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.