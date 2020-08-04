БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ РКЦ № 14 В МИНСКЕ

15:35 04.08.2020 Франсабанк» ОАО временно приостановил работу расчетно-кассового центра № 14 в Минске (ул. Кульман, 5Б). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.