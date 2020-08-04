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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ПРЕДЛОЖИЛ БИЗНЕСУ БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 3 МЕСЯЦА


15:00 04.08.2020

Приорбанк предложил бизнесу бесплатное обслуживание на 3 месяца в рамках любого пакета услуг, а также перечисление выручки в белорусских рублях через терминалы самообслуживания без комиссии. Таким образом в банке решили поддержать малый и средний бизнес в Беларуси.

Специальным предложением до 31 августа включительно могут воспользоваться юрлица и ИП, которые ранее не обслуживались в Приорбанке. Действовать оно будет 3 месяца с момента открытия счета.

Без оплаты можно пользоваться любым пакетом услуг. Помимо счетов в различных валютах и определенного количества платежей в них входят бесплатный выпуск корпоративных, личных карточек. Стоит отметить, что по зарплатному обслуживанию в Приорбанке тоже сейчас проходит акция — 0% за перечисление зарплаты в течение 6 месяцев с даты открытия счета, 0,3% — по истечении 6 месяцев.

Не будет комиссии и за внесение выручки в белорусских рублях через терминал самообслуживания, что особенно актуально для малого бизнеса в сфере торговли, общепита и автоперевозок.

Для подключения на пакет услуг нужно заполнить заявку на сайте Приорбанка. Счет может быть открыт дистанционно, а для подписания документов в офис к клиенту приедет менеджер банка.

«Данная акция — еще одно решение, направленное на поддержку бизнеса в текущих условиях. Мы заботимся об интересах всех клиентов и предоставляем возможность оценить все преимущества обслуживания в Приорбанке, чтобы выбрать наиболее оптимальный пакет услуг, отвечающий всем потребностям бизнеса», - рассказали в банке.
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