|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
13:31 04.08.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 4 августа 2020 года возобновляет ряд вкладов в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о таких вкладах, как отзывный «Альфа-Клик/Вклад InSync» со сроком возврата 2 месяца и ставкой 8,5%; отзывный «Альфа-Вклад» со сроком возврата (в днях): 33 дня - 8% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2020
Курсы в банках
на 04.08.2020
Конвертация в банках
на 04.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте