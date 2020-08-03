БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

13:31 04.08.2020 ЗАО «Альфа-Банк» с 4 августа 2020 года возобновляет ряд вкладов в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о таких вкладах, как отзывный «Альфа-Клик/Вклад InSync» со сроком возврата 2 месяца и ставкой 8,5%; отзывный «Альфа-Вклад» со сроком возврата (в днях): 33 дня - 8% годовых.