БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ВОЗВРАЩАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРЛИЦ В МИНСКЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ

11:58 04.08.2020 ОАО "Банк Дабрабыт" с 10 августа 2020 года прекращается временное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Минске по ул. М.Танка, 10А. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в дальнейшем такое обслуживание будет проходить по прежнему адресу в Минске на ул. Коммунистической, 49 (вход со стороны гостиницы "Беларусь").