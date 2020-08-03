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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВОЗВРАЩАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРЛИЦ В МИНСКЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ
11:58 04.08.2020
ОАО "Банк Дабрабыт" с 10 августа 2020 года прекращается временное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Минске по ул. М.Танка, 10А.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в дальнейшем такое обслуживание будет проходить по прежнему адресу в Минске на ул. Коммунистической, 49 (вход со стороны гостиницы "Беларусь").
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