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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРОДЛЕВАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ КАРТОЧЕК MASTERCARD ДО 1 НОЯБРЯ
10:48 04.08.2020
Приорбанк продлевает оформление пенсионных карточек Mastercard до 1 ноября 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для открытия счета можно забронировать время посещения удобного для себя отделения, а в назначенный день прийти в банк с паспортом и пенсионным удостоверением и подписать заявление о перечислении пенсии. Специалисты Приорбанка сами передадут в управление по труду необходимую информацию. Таким простым способом можно также перевести пенсию из другого банка.
При подключении к пенсионному обслуживанию клиент бесплатно получит карточку Mastercard Standard. Каждый месяц прибавкой к пенсии будет дополнительный доход до 3% годовых, который будет поступать на остаток по счету.
Бесплатный интернет-банк и мобильное приложение позволят контролировать и оплачивать коммунальные платежи безопасно, без очередей.
Снимать наличные можно в любом банкомате страны. А лучше рассчитываться пенсионной карточкой Mastercard Standard безналично и получать манибэк 1,5% в продуктовых магазинах и на АЗС, а в аптеках — 2%.
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