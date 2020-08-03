Приорбанк продлевает оформление пенсионных карточек Mastercard до 1 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для открытия счета можно забронировать время посещения удобного для себя отделения, а в назначенный день прийти в банк с паспортом и пенсионным удостоверением и подписать заявление о перечислении пенсии. Специалисты Приорбанка сами передадут в управление по труду необходимую информацию. Таким простым способом можно также перевести пенсию из другого банка.

При подключении к пенсионному обслуживанию клиент бесплатно получит карточку Mastercard Standard. Каждый месяц прибавкой к пенсии будет дополнительный доход до 3% годовых, который будет поступать на остаток по счету.

Бесплатный интернет-банк и мобильное приложение позволят контролировать и оплачивать коммунальные платежи безопасно, без очередей.

Снимать наличные можно в любом банкомате страны. А лучше рассчитываться пенсионной карточкой Mastercard Standard безналично и получать манибэк 1,5% в продуктовых магазинах и на АЗС, а в аптеках — 2%.