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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПОЯВИЛСЯ В МОБИЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ БЕЛАГРОПРОМБАНКА


17:30 03.08.2020

Новые сервисы появились в мобильном интернет-банкинге ОАО «Белагропромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам предлагаются любимые периодические издания в приложении для держателей пенсионных карточек. Держатели пенсионных карточек могут читать любимые периодические издания издательского дома «Толока». Для этого необходимо войти в мобильный интернет-банкинг, выбрать карточку «Забота» и нажать раздел «Электронные журналы».

Кроме того, появилась возможность делать снимки экрана для владельцев мобильных устройств на ОС Android. Теперь пользователи мобильного интернет-банкинга могут пользоваться функционалом «снимок экрана», а также самостоятельно управлять функциональностью в разделе «Еще» / вкладка «Настройки».

Кроме того, появились «полезные» подсказки. Для того чтобы просмотреть короткие подсказки и ознакомиться с ключевыми функциями приложения в виде советов и описаний, необходимо нажать на значок вопроса в правом верхнем углу на главной странице мобильного интернет-банкинга.

Для использования нового функционала необходимо обновить мобильное приложение до последней версии (Android – 3.20, IOS – 2.17).
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