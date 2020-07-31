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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И АСБ КОНСАЛТ РАЗРАБОТАЛИ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВЫГОДОЙ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
10:26 03.08.2020
Беларусбанк и АСБ Консалт разработали новое предложение с выгодой на бухгалтерские услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, теперь, став клиентами банка, субъекты МСБ могут воспользоваться специальным предложением и получить скидку на бухгалтерские услуги.
Для этого нужно открыть расчетный счет в белорусских рублях и подключиться к пакету «Легкий – ШАГ» или «ШАГ НАВСТРЕЧУ»; заключить с «АСБ Консалт» договор на оказание бухгалтерских услуг сроком не менее чем на год.
При выполнении условий клиент получит купон на предоставление бухгалтерских услуг стоимостью 1 рубль в течение 6 месяцев с возможностью использования купона в Минске и Минском районе. Купон действует целый год.
Акция распространяется на субъекты МСБ, с момента государственной регистрации которых до даты открытия счета в банке прошло не более полугода.
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