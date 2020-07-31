С 1 августа 2020 года вступают в силу изменения в Перечне вознаграждений Альфа-Банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при подключении к ПР Smart Classic, Smart Gold, Smart Platinum, Smart Black с 1 августа по 30 сентября 2020 года в месяц подключения и следующий месяц не уплачивается Единое вознаграждение.

Для новых карточек, выпущенных в рамках банковского продукта Wargaming Premium, исключен пункт о предоставлении трансфера в аэропорт "Минск" / из аэропорта "Минск".

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.