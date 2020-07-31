БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ ТК БАНК ПРОВЕДУТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ТЕГЕРАНЕ

17:37 31.07.2020 10 августа 2020 года в Тегеране (Иран) состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «ТК Банк», а также в Положение о Совете директоров банка. Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета директоров финансового учреждения.