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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ТК БАНК ПРОВЕДУТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ТЕГЕРАНЕ
17:37 31.07.2020
10 августа 2020 года в Тегеране (Иран) состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «ТК Банк», а также в Положение о Совете директоров банка.
Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета директоров финансового учреждения.
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