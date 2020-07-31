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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР ОТКРЫЛИ В КАМЕННОЙ ГОРКЕ


16:46 31.07.2020

Приорбанк открыл высокотехнологичное отделение в ТРЦ GreenCity у станции метро «Каменная Горка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве PR Vision, отделение многофункциональное: на месте можно решить почти все финансовые вопросы. Рядом с основным залом организована зона круглосуточного обслуживания. Помимо банкомата, установлен платежно-справочный терминал для оплаты карточками или наличными, а также приемщик выручки — ИП и юрлица могут зачислять ее в любое время.

В самом отделении обслуживают как физических, так и юридических лиц. В частности, можно открыть депозит или кредит, оформить карточку и совершить международный перевод. Здесь же помогут открыть пенсионный счет с дополнительным доходом.

Также для посетителей обустроено рабочее место с компьютером, чтобы на месте подключить интернет-банк или оформить заявку на нужный банковский продукт.

«При разработке дизайна и функционала нового отделения мы ориентировались на мировые тренды: стиль, компактность и удобство. Здесь продумана каждая деталь, чтобы обслуживание было современным и быстрым, особенно с учетом потока посетителей в Каменной Горке, – поясняют в Приорбанке. – Несмотря на активное проникновение онлайн-банкинга, классические отделения не исчезают, разве что немного трансформируются, становясь площадками, где можно самостоятельно решить любой финансовый вопрос, а при необходимости – проконсультироваться у специалиста».

Работает банковский центр по будним дням с 9 до 17 часов.
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