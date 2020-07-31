На состоявшемся 30 июля внеочередном общем собрании акционеров избран новый состав Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на заседании председателем Наблюдательного совета избран министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Его заместителями стали министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко и заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

Кроме того, на в собрании сформированы в новом составе комитеты при Наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк».