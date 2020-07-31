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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ВОЗГЛАВИЛ ЮРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ
16:18 31.07.2020
На состоявшемся 30 июля внеочередном общем собрании акционеров избран новый состав Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на заседании председателем Наблюдательного совета избран министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Его заместителями стали министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко и заместитель министра экономики Анжелика Никитина.
Кроме того, на в собрании сформированы в новом составе комитеты при Наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк».
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