С 11 августа 2020 года вступают в силу изменения в общие условия предоставления продукта «Красная карта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», изменения касаются порядка досрочного погашения кредита. В частности, досрочное погашение кредита по Кредитному договору №2 осуществляется после отражения операции по счету кредитной карточки и ее оформления в рассрочку.

В случае зачисления денежных средств на счет рассрочки до момента отражения операции по счету кредитной карточки, банк направляет денежные средства на погашение обязательств по ранее предоставленным кредитам по Кредитному договору №2.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.