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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТА «КРАСНАЯ КАРТА»
15:16 31.07.2020
С 11 августа 2020 года вступают в силу изменения в общие условия предоставления продукта «Красная карта».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», изменения касаются порядка досрочного погашения кредита. В частности, досрочное погашение кредита по Кредитному договору №2 осуществляется после отражения операции по счету кредитной карточки и ее оформления в рассрочку.
В случае зачисления денежных средств на счет рассрочки до момента отражения операции по счету кредитной карточки, банк направляет денежные средства на погашение обязательств по ранее предоставленным кредитам по Кредитному договору №2.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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