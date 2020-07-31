С 10 августа 2020 года в ОАО «БПС-Сбербанк» изменятся условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предусмотрена возможность подписания заявления на открытие счета/ заявления на комплексное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде электронного документа либо в виде документа в электронном виде (с использованием ЭЦП, sms кода).

Кроме того, уточнен порядок закрытия текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается при использовании корпоративных банковских платежных карточек или бизнес карт, и срока получения карточек.