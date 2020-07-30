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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СЕРВИСНЫЕ ОФИСЫ БАНКА БЕЛВЭБ В СОЛИГОРСКЕ, МОЗЫРЕ И ЖОДИНО ПЕРЕЕХАЛИ НА НОВЫЕ АДРЕСА


11:43 31.07.2020

Банк БелВЭБ продолжает трансформацию своей территориальной сети.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервисные офисы в Солигорске, Мозыре и Жодино переезжают по новым адресам и заработают в новом формате.

В частности, сервисный офис № 540 в Солигорске (ул. Железнодорожная, 21а) с 30 июля обслуживает клиентов по новому адресу: ул. Ленина, 20.

Сервисные офисы №320 (Мозырь, ул. Саета, 4) и №520 (Жодино, пр. Ленина, 22) с 31 июля обслуживание клиентов будут осуществлять в Мозыре на ул. Притыцкого, 2Г и в Жодино на пр. Ленина, 21/2 соответственно.

Новые офисы соответствуют современным стандартам банковского сервиса. Клиентская зона выполнена в обновленном формате, который сочетает возможности получения как цифровых услуг, так и живого общения с сотрудниками. При этом сотрудники банка готовы оказать полный спектр банковских услуг населению и корпоративному бизнесу.

Также в июле 2020 года в современный формат преобразованы сервисные офисы в Кобрине (сервисный офис № 120, ул. Дзержинского, 61) и Лиде (сервисный офис № 420, ул. Кирова, 8).
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