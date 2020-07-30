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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:54 31.07.2020
Банк БелВЭБ повышает процентные ставки по банковским вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 31 июля 2020 года по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д», «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой на сроки 35 дней и 3 месяца будет действовать процентная ставка в размере 12,5% годовых.
По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» на срок 35 дней будет действовать процентная ставка в размере 12,5% годовых.
По вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» на сроки 35 дней, 3, 6, 12 месяцев будет действовать процентная ставка в размере 11% годовых.
По вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой на сроки 3, 6, 12 месяцев будет действовать процентная ставка в размере 10,9% годовых.
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