БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 312 В ГОМЕЛЕ

17:16 30.07.2020 ОАО «СтатусБанк» c 30 июля 2020 года приостанавливает работу удаленного рабочего места (УРМ) № 312 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.