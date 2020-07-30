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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ «КРЕДИТ НА ВСЕ»


14:42 30.07.2020

ЗАО «Альфа-Банк» с 30 июля 2020 года вносит изменения в общие условия «Кредит на все».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общие условия дополнены термином "Ставка кредита овернайт Национального банка Республики Беларусь", информацией о продукте "Альфа-Обновление".

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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