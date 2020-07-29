ОАО "Банк БелВЭБ" изменяет процентные ставки по срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 июля 2020 года процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в российских рублях на 7 месяцев составит 4,2%, на 13 месяцев – 4,8%; на 24 месяца - 4,8%.

Минимальна первоначальная сумма вклада составляет 60 тысяч российских рублей (для клиентов категории VIP) и 6 млн российских рублей (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в российских рублях с фиксированной процентной ставкой на 7 месяцев составит 4,0%, на 13 месяцев - 4,4%, на 24 месяца – 4,6%. Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 6000 российских рублей.

Процентная ставка срочного отзывного банковского вклада «Универсальный» в российских рублях с переменой процентной ставкой: ставка MosPrime (установленная на первое число месяца, предшествующего месяцу начала квартала) на 3 месяца составит 3,055 процентных пункта. Минимальная первоначальная сумма вклада – 6000 российских рублей.