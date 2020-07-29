БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:21 30.07.2020 «Франсабанк» ОАО с 30 июля 2020 года повышает процентные ставки по вкладам для физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Результативный» на 45 дней ставка составит 11,1% годовых; «Верный расчет» на 45 дней — 12,55% годовых и онлайн-вкладу «Верный расчет» на 45 дней — 12,55% годовых.