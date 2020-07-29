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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРОДАВАТЬ ЗОЛОТЫЕ СЛИТКОВЫЕ МОНЕТЫ «СЛАВЯНКА»


10:32 30.07.2020

ОАО «АСБ Беларусбанк» начало продавать золотые слитковые (инвестиционные) монеты «Славянка» номиналом 50 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, это первая слитковая (инвестиционная) монета, выпущенная в обращение Национальным банком. Она имеет пробу сплава 999,9, масса - 7,78 г, диаметр - 22,00 мм. Дизайн разработан Светланой Некрасовой (Беларусь), а чеканка выполнена на предприятии Valcambi в Швейцарии.

Слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» предназначена для инвестирования и накопления. Ее стоимость определяется с учетом цен продажи драгоценных металлов, сложившихся на международном рынке.

Информация о ценах продажи слитковых (инвестиционных) монет «Славянка» размещена на сайте «Беларусбанка».
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