|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРОДАВАТЬ ЗОЛОТЫЕ СЛИТКОВЫЕ МОНЕТЫ «СЛАВЯНКА»
10:32 30.07.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» начало продавать золотые слитковые (инвестиционные) монеты «Славянка» номиналом 50 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, это первая слитковая (инвестиционная) монета, выпущенная в обращение Национальным банком. Она имеет пробу сплава 999,9, масса - 7,78 г, диаметр - 22,00 мм. Дизайн разработан Светланой Некрасовой (Беларусь), а чеканка выполнена на предприятии Valcambi в Швейцарии.
Слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» предназначена для инвестирования и накопления. Ее стоимость определяется с учетом цен продажи драгоценных металлов, сложившихся на международном рынке.
Информация о ценах продажи слитковых (инвестиционных) монет «Славянка» размещена на сайте «Беларусбанка».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2020
Курсы в банках
на 30.07.2020
Конвертация в банках
на 30.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте