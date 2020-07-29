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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
09:44 30.07.2020
ЗАО «Идея Банк» с 30 июля 2020 года изменяет процентные ставки по депозитам в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Депозит №1» от 1 до 3 месяцев процентная ставка составит 9,22% годовых (до 29 июля включительно); от 3 до 6 месяцев - 10,00% годовых (до 29 июля включительно – 9,95% годовых); от 6 до 12 месяцев - 11,00% годовых (до 29 июля включительно – 11,30% годовых); свыше 12 месяцев - 12,00% годовых.
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