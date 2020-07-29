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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ SMART TECHNOLOGY
17:02 29.07.2020
ОАО "БПС-Сбербанк" с 30 июля 2020 г. возобновляет кредитование по технологии Smart Technology в белорусских и российских рублях. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
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