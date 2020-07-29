БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ КРЕДИТОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ SMART TECHNOLOGY

17:02 29.07.2020 ОАО "БПС-Сбербанк" с 30 июля 2020 г. возобновляет кредитование по технологии Smart Technology в белорусских и российских рублях. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.