БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 7 АВГУСТА

15:45 29.07.2020 «Франсабанк» ОАО 7 августа 2020 г. проведет внеочередное общее собрание акционеров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в повестке собрания стоит вопрос об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых директоров.