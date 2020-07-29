|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 7 АВГУСТА
15:45 29.07.2020
«Франсабанк» ОАО 7 августа 2020 г. проведет внеочередное общее собрание акционеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в повестке собрания стоит вопрос об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых директоров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2020
Курсы в банках
на 29.07.2020
Конвертация в банках
на 29.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте